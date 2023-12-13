Байден: Возможности США помогать Украине стремительно заканчиваются

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Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты быстро приближаются к тому моменту, когда у них не останется возможности направлять Киеву помощь. Об этом пишет ТАСС.
«Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу», — цитирует агентство слова Байдена.
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