Росстат определил разницу в доходах богатейших и беднейших россиян

Фото: istockphoto/erllre
Доходы 10% богатейших россиян в 2022 году в 9 раз превысили доходы 10% беднейших.
Сообщается, что у необеспеченных семей на соцвыплаты приходится до 40% всех имеющихся в наличии средств, пишет РБК, ссылаясь на исследование Росстата, которое завершилось в декабре 2023 года.
Ранее сообщалось, что россияне могут получать пенсию в 50 тысяч рублей, зарабатывая от 120 тысяч в месяц, об этом сообщила сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью для Lenta.ru.
Бессараб напомнила, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН (частично ратифицирована в России), гражданин должен получать пенсионные выплаты в размере 40 процентов от утерянной заработной платы.
По её словам, в нынешней ситуации сложно рассчитывать на такую высокую пенсию. В среднем, к концу 2024 года размер пенсионной выплаты будет составлять 24 тысячи рублей.
Читайте также:
Депутат Бессараб рассказала, как можно получать пенсию в 50 тысяч рублей
Экономист Генкин спрогнозировал цену бензина на заправках в феврале
Азербайджан поставил в Россию полтора миллиона яиц
Ранее сообщалось, что россияне могут получать пенсию в 50 тысяч рублей, зарабатывая от 120 тысяч в месяц, об этом сообщила сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью для Lenta.ru.
По её словам, в нынешней ситуации сложно рассчитывать на такую высокую пенсию. В среднем, к концу 2024 года размер пенсионной выплаты будет составлять 24 тысячи рублей.
Читайте также:
Депутат Бессараб рассказала, как можно получать пенсию в 50 тысяч рублей
Экономист Генкин спрогнозировал цену бензина на заправках в феврале
Азербайджан поставил в Россию полтора миллиона яиц
Мария Фирсова