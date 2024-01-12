Росстат: в 2023 году инфляция составила 7,42 процента

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Инфляция в РФ за 2023 год оценивается на уровне 7,42 процента. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики
«Инфляция по итогам 2023 года составила 7,42%», — сообщается на официальном сайте Росстата.Отмечается, что по данным обзора текущей ценовой ситуации, которое провел Минэкономразвитие, инфляция сократилась до 7,44% на 9 января 2024 года, по сравнению с уровнем 7,59% на 25 декабря 2023 года.
По данным ведомства, самые богатые семьи в России зарабатывают в среднем 101,2 тысяч рублей за месяц, а доход самых бедных составляет 11,1 тыс. рублей (до 40% суммы составляют социальные выплаты). В документе указано, что обеспеченные семьи составляют 10% населения России, на них приходится 26,7% всего объема денежных доходов.
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