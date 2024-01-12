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Росстат: в 2023 году инфляция составила 7,42 процента

12 января 2024, 21:08
Фото: istock / Valeriya

Фото: istock / Valeriya

Инфляция в РФ за 2023 год оценивается на уровне 7,42 процента. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики
«Инфляция по итогам 2023 года составила 7,42%», — сообщается на официальном сайте Росстата.
Отмечается, что по данным обзора текущей ценовой ситуации, которое провел Минэкономразвитие, инфляция сократилась до 7,44% на 9 января 2024 года, по сравнению с уровнем 7,59% на 25 декабря 2023 года.


Ранее сообщалось, что разница между богатыми и бедными российскими семьями уменьшилась. Следуя их данных статистики, в 2023 году доходы самых обеспеченных граждан России в 9,1 раза превышали доходы соотечественников с самыми низкими доходами. При этом годом ранее разница составляла 10,3 раза.

По данным ведомства, самые богатые семьи в России зарабатывают в среднем 101,2 тысяч рублей за месяц, а доход самых бедных составляет 11,1 тыс. рублей (до 40% суммы составляют социальные выплаты). В документе указано, что обеспеченные семьи составляют 10% населения России, на них приходится 26,7% всего объема денежных доходов.

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#рубль
#выплаты
#семьи
#инфляция
#социальные выплаты
#доходы
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Подмосковье подало наибольшее число заявок на участие в партнёрских программах центра «Мой бизнес»
12 января 2024, 21:11

Фото: Istockphoto / Tippapatt

Московская область лидирует по количеству заявок на участие в партнёрских программах центра «Мой бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Подмосковье вошло в тройку лидеров среди регионов. В программе с VK у нас первое место по заявкам, с Ozon, «Своё фермерство» и «Своё родное» мы вторые, а в программе с «Ярмаркой Мастеров – Livemaster» заняли третье место», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Министерство экономического развития России с 2023 года развивает партнёрские программы с крупными технологическими компаниями, отраслями туризма и рекламы, образовательными организациями. Эти программы реализуют на базе центров «Мой бизнес», а партнёрами стали VK, HeadHunter, Ozon, Авито, «Ярмарка Мастеров», платформы Россельхозбанка «Своё фермерство» и «Своё родное», SuperJob, Слетать.ру, Деловая среда, АНО «Россия – страна возможностей» и другие компании.
«В партнёрских программах в 2023 году приняли участие более 25 тыс предпринимателей. В общей сложности они сэкономили более 100 млн рублей. Программы построены так, что предприниматель софинансирует часть услуг, которыми хочет воспользоваться, а компания-партнёр предоставляет бонусы. Чаще всего это удвоение рекламных бюджетов, содействие в приоритетной выдаче, консультационное и информационное сопровождение», – пояснила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
При этом госбюджет не несёт расходов, а компания-партнёр своими инвестициями помогает самозанятым, представителям малого и среднего бизнеса выйти на рынок и получить клиентов.

Партнёрские программы реализуются на базе центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#екатерина зиновьева
#экономика
#мининвест мо
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#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Росстате привели статистику роста цен на куриные яйца
Росстат: в 2023 году цены на яйца поднялись на 61,35%
12 января 2024, 19:33

Фото: iStock/sergeyryzhov

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), цены на яйца за прошлый год возросли на 61,35%.
Также в ведомстве подчеркнули, что за прошлый год стоимость курятины повысилась на 27,77%.

А уровень инфляции в целом составил 7,42%.

Россияне направили огромное количество жалоб в различные инстанции в связи с резким ростом цен на куриные яйца. В итоге власти приняли ряд мер для стабилизации цен. В результате удалось достичь договорённостей по доставке данного продукта из Азербайджана и Турции. Также с 1 января была обнулена импортная пошлина на ввод пищевых яиц.

При этом, несмотря на введённые меры, в некоторых регионах России по-прежнему наблюдается рост цен. Так, в Новосибирске десяток яиц сейчас стоит 142,8 рубля, хотя до этого цена составляла 136,62 рубля. Вместе с тем, если смотреть на статистику, в январе прошлого года десяток яиц в городе можно было купить за 80,26 рубля.

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#росстат
#яйца
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#экономика
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Экономист Разуваев: До президентских выборов в России рубль будет расти
12 января 2024, 19:30

Фото: istockphoto.com/Nikolay Evsyukov

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев высказал мнение о том, что до марта 2024 года – президентских выборов в России – курс рубля будет укрепляться.
Он отметил, что согласен с прогнозами западным изданий о том, что курсом рубля будет на уровне 80 рублей.

«На курс национальной валюты повлияет не только увеличение ключевой ставки Центробанка, но и подорожание нефти, а также чрезмерные долговые обязательства США. Все это, как и сдача российскими экспортерами валютной выручки государству, позитивно скажется на росте рубля», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Разуваев.

И хотя, по его словам, очень сложно предугадать курс рубля после президентских выборов, экономист высказал предположение, что к концу года курс рубля будет примерно таким же, как в конце прошлого года.

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#евро
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#курс рубля
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Подмосковные фермеры представят свою продукцию на фестивале в Клину
12 января 2024, 18:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Большой зимний праздник состоится в Сестрорецком парке Клина 13 января, в канун Старого Нового года. Он пройдёт в рамках фестиваля «Выходи гулять», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Фермеры Московской области представят товары жителям и гостям Клина. Так, фермерское хозяйство «Золино» привезёт для продажи и дегустации домашний мёд, а хозяйство «Селивановка» – крафтовые сыры, творог и молоко из козьего молока. На фестивале будет работать фудтрак с горячей едой и напитками», – рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
Посетителей ждут традиционные народные игры и забавы, конкурсы и спортивные развлечения. Желающие смогут сыграть в огромный надувной гига-хоккей. Юных посетителей ждут эстафеты, а ребят постарше – дворовые игры. Вход на фестиваль будет свободным.

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#минсельхозпрод мо
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#ярмарка
#клин
#подмосковье
#московская область
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В Бронницах создадут питомник декоративных растений за 50 млн рублей
12 января 2024, 17:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Бронницы планируют организовать питомник декоративных растений. Об этом объявил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Масштабный инвестиционный проект включает доращивание растений с последующей реализацией. Планируется выращивание и продажа порядка 6 тыс растений ежегодно с момента запуска проекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2026 года. Суммарный объём инвестиций превысит 50 млн рублей», – уточнил Мурашов.
По его словам, в питомнике создадут 30 рабочих мест. В питомнике оборудуют хозяйственную зону, построят складские помещения и создадут зоны формирования заказов. Ключевым элементом станет система автоматизированного полива полей, обеспечивающая оптимальные условия роста растений.

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#минсельхозпрод мо
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#бронницы
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#подмосковье
#московская область
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В Московской области планируют запустить новое производство спортивных площадок
12 января 2024, 16:28

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Новое производство спортивных площадок запустят в Подмосковье. об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новое производство будет построено на базе индустриального парка «Есипово».

«Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 200 млн рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 30 рабочих мест. На текущий момент на предприятии в городском округе Солнечногорск идет подготовка к пусконаладочным работам, монтаж оборудования. Запуск предприятия намечен на конец февраля 2024 года», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на предприятии будет расположена единая потоковая производственная линия с высокотехнологичным автоматизированным оборудованием для сварки, гибки и нанесения грунта.

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#подмосковье
#спортивная площадка
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Учёный Глушков: Экологичное топливо — перспективное направление инженерной мысли
12 января 2024, 15:20

Фото: istockphoto.com/Lari Bat

Профессор, директор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрий Глушков заявил о перспективности экологичного композиционного топлива.
По его словам, в современной авиации уже наметилась тенденция соединять керосин нефтяного происхождения с биотопливом для снижения углеродного следа, оставляемого самолётами в атмосфере.

«Разработка композиционного топлива — это действительно очень перспективное направление инженерной мысли. Нефть — невозобновляемый ресурс, её запасы сокращаются, и цены на углеводородные источники энергии будут лишь расти. Поэтому заблаговременная разработка альтернативы — естественный процесс», — отметил в беседе с RT Глушков.

Однако, добавил он, сейчас такое топливо будет стоить дороже обычного.

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#топливо
#разработка
#наука
#экология
#ученые
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Экономист раскрыл главную проблему большинства россиян в 2024 году
Экономист Надоршин: главная задача многих россиян в 2024 году – выплата кредитов
12 января 2024, 11:27

Фото: IStock/nicoletaionescu

В 2023 году выдачи кредитов в России выросли более чем в 1,5 раза — банки одобрили населению ссуды на 16,8 трлн рублей. Почти половина новых кредитов пришлась на ипотеку, несмотря на рост ставок.
Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин назвал тревожной ситуацию с кредитной нагрузкой. В эфире «Радио 1» он назвал выплату кредитов главной задачей большинства россиян в 2024 году.
«В больших городах, где развит сектор услуг, а не оборонный комплекс, люди набирают кредитов, чтобы улучшить своё текущее состояние потребления, и что будет дальше, пока непонятно. При этом, даже при снижении текущего уровня ставок, кредиты будут очень большой нагрузкой. Потому что это не те ставки, как в Европе или США, это ставки в три раза их превышающие, поэтому в этом году у тех, кто брал кредиты в 2023-м, будет одна задача – расплачиваться по ним», — заметил экономист.
Эксперт подчеркнул, что рынок подогревает льготная ипотека. И если власти откажутся от неё, в скором времени могут пострадать многие девелоперы.

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#кредиты
#ипотека
#россияне
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Курс евро впервые за прошедший месяц опустился ниже 97 рублей
Курс евро на Мосбирже впервые с 13 декабря опустился ниже 97 рублей
12 января 2024, 10:45

Фото: iStock/peshkov

Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые за прошедший месяц, следует из данных Московской биржи.
Отмечается, что рубль продолжает укрепляться на торгах. Впервые с 13 декабря он снизился на 23 копейки, достигнув 96,93 рубля.

Также наблюдается снижение курса доллара сразу на 38 копеек, до 88,21 рубля.

Юань опустился на четыре копейки, составив 12,28 рублей.

Кроме того, на фоне новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поднялись мировые цены на нефть. Так, сырьё марки Brent поднялась на 1,73%, до 78,75 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что в октябре, впервые за полтора года, США импортировали партию нефти из России. В ноябре была произведена повторная закупка. Напомним, что в марте 2022 года в США ужесточили санкции в отношении России, что привело к запрету на импорт энергоносителей.

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