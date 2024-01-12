В Росстате привели статистику роста цен на куриные яйца

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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), цены на яйца за прошлый год возросли на 61,35%.
Также в ведомстве подчеркнули, что за прошлый год стоимость курятины повысилась на 27,77%.
А уровень инфляции в целом составил 7,42%.
Россияне направили огромное количество жалоб в различные инстанции в связи с резким ростом цен на куриные яйца. В итоге власти приняли ряд мер для стабилизации цен. В результате удалось достичь договорённостей по доставке данного продукта из Азербайджана и Турции. Также с 1 января была обнулена импортная пошлина на ввод пищевых яиц.
При этом, несмотря на введённые меры, в некоторых регионах России по-прежнему наблюдается рост цен. Так, в Новосибирске десяток яиц сейчас стоит 142,8 рубля, хотя до этого цена составляла 136,62 рубля. Вместе с тем, если смотреть на статистику, в январе прошлого года десяток яиц в городе можно было купить за 80,26 рубля.
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А уровень инфляции в целом составил 7,42%.
При этом, несмотря на введённые меры, в некоторых регионах России по-прежнему наблюдается рост цен. Так, в Новосибирске десяток яиц сейчас стоит 142,8 рубля, хотя до этого цена составляла 136,62 рубля. Вместе с тем, если смотреть на статистику, в январе прошлого года десяток яиц в городе можно было купить за 80,26 рубля.
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Анастасия Чинкова