В Краснодаре упали цены на яйца и мясо птицы после звонка на прямую линию Путина

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Жительница Краснодара, которая задала президенту России Владимиру Путину вопрос об увеличении цен на яйца и мясо птицы во время его прямой линии 14 декабря, рассказала РИА Новости, что цены на них на местном рынке опустились после её выступления.
«Люди звонят и говорят, что у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня. Так, десяток яиц стоил 220 рублей, теперь — 180 рублей», — отметила Ирина Акопова.Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что рост цен на куриное яйцо спровоцировано увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства. Президент объяснил рост цен на куриные яйца ростом потребительского спроса, при этом объемы производства остались на прежнем уровне. Во время не был открыт импорт в должном объеме, отметил Путин, заверив, что необходимые решения будут приняты в ближайшее время.
Кроме того, в связи с нестабильной ситуацией с подорожавшими почти в полтора раза яйцами, было принято решение об обнулении с 1 января 2024 года таможенных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. Уточняется, что обнуление будет действовать в течение полугода.
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