ЦБ: История с Соликамским магниевым заводом может привести к оттоку инвестиций

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Прецедент с изъятием акций у Соликамского завода может оттолкнуть инвесторов, с таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Мы уже говорили о том, что мы серьезно обеспокоены этой ситуацией, самым серьезным образом. Потому что защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги — это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку и в целом доверие», — пояснила Набиуллина.
Глава ЦБ также подчеркнула, что не соблюдая обстоятельство, говорить ни о какой двукратной капитализации рынка не приходится.
Ранее Набиуллина заявила, что российская экономика преодолела пик перегрева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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