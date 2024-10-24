Рост цен на сливочное масло в России связали с влиянием иностранцев

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Подорожание сливочного масла в России может быть связано с повышением стоимости продукта и сырья, поставляемого иностранными производителями.
Об этом сообщил генеральный директор молочной фермы ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин.
Он добавил, что производителям становится невыгодно выпускать сливочное масло, поскольку его себестоимость слишком высока для получения адекватной прибыли. Однако изготовление продолжается, поскольку у многих предприятий остаются излишки сливок.
В последние недели в России наблюдается рост цен на продукты питания, включая товары первой необходимости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев дал поручения профильным ведомствам стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке. Одним из возможных решений для граждан может стать изготовление сливочного масла в домашних условиях.
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«Вероятно, крупные предприятия импортировали большие объемы сливочного масла и сырья из-за рубежа. Но цены резко поднялись. Чем выше стоимость сырья, тем дороже выходит производство, что сказывается на конечной цене продукта», — отметил Чебурашкин в интервью телеканалу 360.ru.
Он добавил, что производителям становится невыгодно выпускать сливочное масло, поскольку его себестоимость слишком высока для получения адекватной прибыли. Однако изготовление продолжается, поскольку у многих предприятий остаются излишки сливок.
В последние недели в России наблюдается рост цен на продукты питания, включая товары первой необходимости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев дал поручения профильным ведомствам стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке. Одним из возможных решений для граждан может стать изготовление сливочного масла в домашних условиях.
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Елена Перлова