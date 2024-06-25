Ростовская компания бывшего спецназовца вложит 16 млрд рублей в шахты ДНР

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Ростовская компания экс-спецназовца, а ныне депутата ростовской гордумы Виталия Ломиворотова за пять лет вложит в шахты Донецкой народной республики (ДНР) 16 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства угля и энергетики.
Известно, что компания «Импэкс-Дон» уже владеет шахтами «Комсомолец Донбасса», «Шахтоуправление им. Л. И. Лутугина», «Заря» и «Прогресс». На ремонт оборудования, монтаж и привлечение нового персонала направили 250 миллионов рублей.
Последующими инвестициями планируется обновить основные фонды предприятий, технику, капремонт, а также техперевооружение. Увеличится количество работников, повысятся зарплаты, а также будут обеспечены социальные гарантии.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в угольную промышленность региона до 2028 года составит до 40 миллиардов рублей. Согласно плану, 11 предприятиями будут управлять четыре инвестора.
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Последующими инвестициями планируется обновить основные фонды предприятий, технику, капремонт, а также техперевооружение. Увеличится количество работников, повысятся зарплаты, а также будут обеспечены социальные гарантии.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в угольную промышленность региона до 2028 года составит до 40 миллиардов рублей. Согласно плану, 11 предприятиями будут управлять четыре инвестора.
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Никита Кротов