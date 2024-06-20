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Бывший полицейский из Техаса Филипп Косов прожил практически пять лет в Донбассе, где участвовал в конфликте и получил ранения. В настоящее время он работает преподавателем английского языка в Подмосковье и стремится получить статус ветерана боевых действий, пишет РИА Новости.
Родился Филипп в Москве, а в 90-х с семьей переехал в США. Обучался в Северной Каролине, жил в Калифорнии и получил образование в области экономики и менеджмента в Бристольском университете в Великобритании. В 2005 году он начал служить в полиции Техаса, однако в 2013 году заинтересовался событиями на Украине.
Филипп подал на загранпаспорт в 2014 году, что заняло полгода. В это время произошли трагические события в Одессе и Мариуполе. Когда украинские вооруженные силы начали операции в Донбассе, Косов решил присоединиться к ополчению, считая это за войну против мирных жителей.
В 2014 году он прибыл в Ростов-на-Дону, а затем перешел в Донецк. Планировал вступить в отряд «Спарта» под командованием Арсена Павлова (Моторола), но был направлен в отряд «Восток», где познакомился с соотечественником Расселом Бэнтли (Техас). Оба американца были прикреплены к донецкому аэропорту, который на тот момент являлся очагом боевых действий.
Косов участвовал в интенсивных боях, где многие из его товарищей получили ранения или погибли. Он сам получил ранение ноги и прошел длительный период реабилитации.
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Филипп подал на загранпаспорт в 2014 году, что заняло полгода. В это время произошли трагические события в Одессе и Мариуполе. Когда украинские вооруженные силы начали операции в Донбассе, Косов решил присоединиться к ополчению, считая это за войну против мирных жителей.
В 2014 году он прибыл в Ростов-на-Дону, а затем перешел в Донецк. Планировал вступить в отряд «Спарта» под командованием Арсена Павлова (Моторола), но был направлен в отряд «Восток», где познакомился с соотечественником Расселом Бэнтли (Техас). Оба американца были прикреплены к донецкому аэропорту, который на тот момент являлся очагом боевых действий.
Косов участвовал в интенсивных боях, где многие из его товарищей получили ранения или погибли. Он сам получил ранение ноги и прошел длительный период реабилитации.
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Артем Кузьмин