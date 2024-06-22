Рогов: ВС РФ освободили от ВСУ поселок Шумы в ДНР

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Российские военные освободили от боевиков ВСУ поселок Шумы Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши воины докладывают, что в результате успешных боевых действий освободили этот населенный пункт. Также войска России продвинулись в районе посёлка Северное», – написал Рогов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по одесскому порту баллистическими ракетами Х-59. В результате атаки российские солдаты поразили военную и энергетическую инфраструктуру противника на территории пяти регионов, подконтрольных киевским властям.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года. Руководство страны предпринимает попытки начать мирные переговоры.
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