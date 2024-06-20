Советник ДНР Ян Гагин раскрыл подробности своего ранения в зоне СВО

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Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочное ранение лица и плеча в зоне спецоперации.
«Инцидент произошел накануне вечером в тот момент, когда он возвращался из командировки в Москву. Вместе с ним находился заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин», — рассказал Гагин в беседе с «Известиями».
Он получил осколочное ранение лица и плеча, а также ссадины. Ему уже оказали всю необходимую помощь. При этом у товарища Гагина множественные осколочные ранения лица и головы, а также руки и бедра.
По словам советника ДНР, им удалось спастись благодаря радиоэлектронному ружью. Снаряд ВСУ упал всего в 15 метрах от них.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ Гагин был ранен. Он находился в районе Еленовки вместе с коллегой. Они сделали остановку, чтобы подкачать колесо автомобиля. В этот момент их атаковал вражеский дрон.
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