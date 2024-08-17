Роструд сформирует реестр работодателей с нелегальной занятостью

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Роструд планирует формирование реестра работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости, передает РИА Новости на основе данных пресс-службы Минтруда.
Список будет формироваться с 1 января 2025 года. Перечень опубликуют на официальном сайте Роструда для общественности.
Ранее стало известно о предложении депутата Государственной Думы Сергея Каргинова платить россиянам по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном проживании мигрантов.
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«В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками», – подчеркнули в Минтруде.
Ранее стало известно о предложении депутата Государственной Думы Сергея Каргинова платить россиянам по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном проживании мигрантов.
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Александр Климов