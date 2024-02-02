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«Известия»: Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян

02 февраля 2024, 07:16
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Территориальные органы Роструда могут получить доступ к данным россиян, включая налоговую тайну. Такая инициатива содержится в проекте приказа Минтруда, который предстоит ещё согласовать с ФНС, пишут 2 февраля «Известия».
«Налоговым органам предлагается направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда сведения о гражданах, содержащие, в том числе налоговую тайну. В предлагаемый перечень входит информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость», — говорится в проекте приказа, с которым ознакомилась газета.

Предлагается передавать в Роструд информацию о заключении договоров ГПХ вместо трудовых, а также о компаниях, сотрудничающих с самозанятыми.


Эксперты подтверждают, что подобный механизм межведомственного обмена может быть эффективен для выявления тех, кто получает зарплату в конвертах. Но одновременно с увеличением числа людей и организаций, имеющих доступ к персональным данным, возрастают и риски их утечки.

Для борьбы с теневой занятостью необходима грамотная информационно-разъяснительная работа с населением и создание реестра организаций, у которых выявлены такие факты.

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#минтруд
#фнс
#проект
#занятость
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WP: Жителям Флориды мешает спать активный секс рыб-барабанщиков
02 февраля 2024, 05:05

Фото: iStock/VitalyEdush

Жителям американского штата Флорида уже долгое время не дает спать активная половая жизнь рыб-барабанщиков, пишет газета The Washington Post.
По данным издания, ещё с середины января 2024 года в прибрежных районах города Тампа раздаётся странный шум. Ритмичные звуки напоминают бой барабанов, поэтому некоторые местные жители решили, что кто-то из соседей проводит шумные вечеринки.

Вместе с тем, The Washington Post пишет, что многие жители района, где слышен шум, замечают такие звуки уже не первый год. По этой причине морской биолог Джеймс Локаскио не согласился с «тусовочной теорией», выдвинув версию о том, что этот шум могут издавать бородатые горбыли (также известные, как рыбы-барабанщики) во время спаривания друг с другом. В такие моменты мышцы рыб бьются о плавательный пузырь и испускают звук, похожий на бой барабана. А так как рыб очень много, то в процессе массового спаривания звук, естественно, начинает резонировать.

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#секс
#рыба
#жители
#сша
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Журналист Херш: США готовят новую стратегию по Украине, где нет места Зеленскому
02 февраля 2024, 03:13

Фото: Oleksii_Liskonih

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает стратегию окончания конфликта на Украине и новый финансовый план для Киева. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье для онлайн-платформы Substack.
По словам Херша, нынешний главком ВСУ Валерий Залужный тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта, именно поэтому Зеленский готов отправить его в отставку. При этом ни в США, ни на Украине не признавали открыто ведение переговоров по поводу завершения конфликта с Россией.

Херш подчеркнул, что офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным, поэтому последний все еще находится на своей должности.

Официальный Киев продвигает «формулу мира» Зеленского, которая является ультиматумом Москве на международных площадках.

Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные кандидаты - глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от поста. Об этом пишет Bild. При этом, ранее американское издание The Washington Post узнало, что разногласия между Залужным и президентом Владимиром Зеленским возникли из-за масштабов мобилизации.

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#сша
#украина
#журналисты
#валерий залужный
#владимир зеленский
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SHOT: В Курской области пьяный мужчина ударил ребёнка в «Пятёрочке»
02 февраля 2024, 02:34

Фото: iStock/stefanamer

В магазине «Пятерочка» города Курчатова (Курская область) «Пятерочка» мужчина напал на ребёнка и был задержан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.




Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Житель Курчатова подошел к мальчику и ударил кулаком в голову — ребенок упал на пол, после чего мужчину остановили другие покупатели. Нападавший сразу скрылся из магазина, но его уже задержала полиция. Известно, что в момент нападения он был сильно пьян.

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#дети
#пьянство
#нападение
#курская область
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PTI: В Индии голубь «отсидел» в ветклинике якобы за шпионаж в пользу Китая
02 февраля 2024, 01:57

Фото: iStock/Yuri_Karamanenko

В Индии голубь восемь месяцев «отсидел» в ветеринарной клинике из-за подозрений в шпионаже в пользу Китая, сообщает индийское информагентство PTI.
Птицу изловили в мае 2023 года в порту в пригороде Мумбаи. По данным полиции, на её лапах имелосьдва кольца: из меди и алюминия. А на внутренней стороне крыльев красовались китайские надписи, из-за чего птицу и заподозрили в шпионаже.

В ходе расследования выяснилось, что речь о шпионаже не идёт. Оказалось, что голубь участвовал в гонках в открытых водах Тайваня. Во время одного из таких мероприятий он покинул страну и прилетел в Индию.

В итоге, птицу всё же решили отпустить.

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#птицы
#голуби
#индия
#китай
#шпион
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Маленькие собаки с длинным носом живут дольше крупных и плоскомордых псов
AFP: Британские учёные выяснили, что таксы и уиппеты живут дольше бульдогов
02 февраля 2024, 00:57

Фото: iStock/Ирина_Мещеряков

Маленькие собаки с длинным носом, такие как уиппеты и миниатюрные таксы, живут на несколько летдольше, чем крупные плоскомордые породы, такие как английские бульдоги. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в четверг, 1 февраля, сообщает AFP.
Исследование, основанное на данных о более чем полумиллионе собак по всей Великобритании, направлено на то, чтобы помочь людям, планирующим завести собаку, убедиться, что они выбрали породу, которая в итоге проживёт долгую и здоровую жизнь.

Кирстен Макмиллан, менеджер по обработке данных британского благотворительного фонда Dogs Trust, объяснила журналистам, что это было первое исследование, в котором изучалось, как ожидаемая продолжительность собачьей жизни варьируется в зависимости от такого широкого спектра факторов, включая породу, размер, форму морды и пол.

«У кобеля среднего размера с плоским лицом, такого как английский бульдог, почти в три раза больше шансов прожить более короткую жизнь, чем у суки небольшого размера с длинным лицом, такой как миниатюрная такса или итальянская борзая», — сказала она AFP.

Предыдущие исследования показали, что короткие носы плоскомордых собак, также называемых брахицефалами, позволяют им больше походить на человеческих младенцев, что делает их особенно симпатичными для своих владельцев. Но такие короткие носы также вызывают серьезные проблемы с дыханием.

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#великобритания
#собаки
#животные
#ученые
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Глава Пентагона Остин извинился за то, что скрывал информацию о своей болезни
02 февраля 2024, 00:23

Фото: сайт Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин публично извинился за то, что поступил неправильно, скрыв от Белого дома данные о своём здоровье. Об этом он заявил на прошедшей 1 февраля пресс-конференции, стенограмма которой опубликована на сайте Пентагона.
«Я должен был сообщить президенту о моем диагнозе рака. Я также должен был сообщить своей команде и американской общественности. И я беру на себя всю ответственность. Я приношу извинения своим товарищам по команде и американскому народу <...> Американский народ имеет право знать, сталкиваются ли их руководители с проблемами со здоровьем, которые могут повлиять на их способность выполнять свои обязанности, даже временно. Поэтому следовало уведомить более широкий круг, особенно президента», — заявил Остин.

Молчание о диагнозе, по словам Остина, было «не столько вопросом секретности, сколько вопросом конфиденциальности». Он пояснил, что такой диагноз, как у него, особенно в афроамериканском сообществе — это то, что люди обычно хотят сохранить в секрете.

9 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида заявили, что Остин проходит лечение от рака простаты, обнаруженного у него на ранней стадии. Прогнозы в центре назвали «превосходными».

Остин попал в больницу ещё 1 января. При этом, как отмечает CNN, администрации Соединённых Штатов не сразу сообщили о степени серьёзности болезни главы Пентагона. Правительству заявили, что Остин действительно всё ещё находится в больнице, однако, уже идёт на поправку.

При этом ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин продолжит занимать свою должность, несмотря на скандал вокруг его госпитализации.

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#сша
#министр
#пресс-конференция
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Глава МИД Израиля Кац встретился с участниками группы «Би-2»
01 февраля 2024, 21:59

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Глава израильского МИД Исраэль Кац встретился с участниками рок-группы «Би-2», которых депортировали из Таиланда, об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.
Напомним, музыкантов задержали 24 января после концерта в Пхукете. По официальной причине — у группы не было соответствующих разрешений на проведение мероприятия. Участников «Би-2» поместили в миграционную тюрьму, где они содержались в камере на 80 человек. 31 января стало известно, что всех музыкантов благополучно депортировали в Израиль.

«Сегодня я встретился с участниками группы «Би-2», одной из ведущих русскоязычных групп, которые вернулись после задержания в Таиланде», — написал Кац.

Министр также заявил, что Израиль никогда не бросает своих граждан в беде, завершив сообщение словами: «Музыка победит».

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#таиланд
#израиль
#рок
#музыканты
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Адвокат Жорин допустил выход Ефремова по УДО в марте
01 февраля 2024, 21:26

Фото: istockphoto.com/artisteer

Адвокат Сергей Жорин заявил, что актёр Михаил Ефремов может выйти по УДО уже в марте.
«У этой процедуры есть свои нюансы. Так, мнение администрации колонии и надзорных органов о заключенном. Но поскольку, как следует из публикаций СМИ, Ефремов был на хорошем счету и занимался художественной самодеятельностью, вряд ли это мнение станет препятствием на пути к его освобождению. Тем не менее, однозначных прогнозов относительно такого исхода я давать не могу. Но как человек я искренне желаю удачи Михаилу Ефремову», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Жорин.

Он с человеческой точки зрения выразил уверенность в том, что артист осознал всю тяжесть совершённого им преступления и готов вернуться к социальной жизни на свободе.

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#сми
#мнение
#михаил ефремов
#артист
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Футуролог Кононов заявил об опасности разделения на «киборгов» и «обычных» людей
01 февраля 2024, 20:47

Фото: istockphoto.com/Фото: istockphoto.com

Футуролог Александр Кононов заявил, что в будущем может сложиться жёсткое разделение общества на людей с чипами в голове, имеющих невероятные возможности, и людей без него.
Опасность, по его словам, будет заключаться в войнах между двумя этими группами людей.

«Есть опасность того, что благодаря этому изобретению элиты разделят общество на «киборгов» и «натуралов», последние из которых будут лишены всех тех невероятных возможностей, что даёт чипирование, и из-за этого начнутся самоистребительные войны. Но этого можно избежать как раз с помощью философского концепта, который сможет сохранить цивилизационное единство», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.

Ранее сообщалось о том, что компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink по производству чипов для мозга получила разрешение для клинических испытаниях на людях.

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#общество
#опасность
#катастрофа
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