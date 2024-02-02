«Известия»: Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян

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Территориальные органы Роструда могут получить доступ к данным россиян, включая налоговую тайну. Такая инициатива содержится в проекте приказа Минтруда, который предстоит ещё согласовать с ФНС, пишут 2 февраля «Известия».
«Налоговым органам предлагается направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда сведения о гражданах, содержащие, в том числе налоговую тайну. В предлагаемый перечень входит информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость», — говорится в проекте приказа, с которым ознакомилась газета.Предлагается передавать в Роструд информацию о заключении договоров ГПХ вместо трудовых, а также о компаниях, сотрудничающих с самозанятыми.
Для борьбы с теневой занятостью необходима грамотная информационно-разъяснительная работа с населением и создание реестра организаций, у которых выявлены такие факты.
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