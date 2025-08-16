Си Цзиньпин пообещал Трампу не нападать на Тайвань
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что в ходе телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином в начале июня тот пообещал не предпринимать военных действий против Тайваня в период президентства Трампа. Разговор состоялся на фоне обострившейся торговой войны между двумя странами.
Напомним, что Китай рассматривает Тайвань как свою провинцию и настаивает на концепции «национального воссоединения», которую глава МИД Китая Ван И называет «общей тенденцией и исторической неизбежностью». При этом Пекин неоднократно предупреждал, что не исключает применения силы, если Тайвань «пойдет на риск».
Сам Тайвань, провозгласивший независимость в 1949 году, отвергает предложенную Китаем модель «одна страна, две системы», которая была выдвинута Пекином с 1980-х годов, и настаивает на сохранении своего суверенитета.
Заявление Трампа вновь привлекло внимание к сложным отношениям между США, Китаем и Тайванем, а также к возможным дипломатическим договорённостям, которые могут повлиять на региональную стабильность.
