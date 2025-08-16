Си Цзиньпин пообещал Трампу не нападать на Тайвань

16 августа 2025, 20:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что в ходе телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином в начале июня тот пообещал не предпринимать военных действий против Тайваня в период президентства Трампа. Разговор состоялся на фоне обострившейся торговой войны между двумя странами.