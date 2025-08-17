Рубио исключил оказание давления на Украину по решению территориальных вопросов

17 августа 2025, 18:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не поддерживает идею передачи всей территории Донбасса под контроль России и не оказывают давления на Украину по вопросу уступки территорий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.