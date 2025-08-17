Рубио исключил оказание давления на Украину по решению территориальных вопросов
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не поддерживает идею передачи всей территории Донбасса под контроль России и не оказывают давления на Украину по вопросу уступки территорий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Рубио подчеркнул, что «никто не заставляет Украину» отказаться от контроля над Донбассом и другими регионами, взятыми под контроль ВС России. По его словам, США стремятся «сузить круг нерешённых вопросов» и «сыграть роль в сближении позиций», чтобы положить конец продолжающемуся конфликту.
Напомним, что референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в период с 23 по 27 сентября 2022 года.
