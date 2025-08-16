Трамп назвал Китай «естественным врагом» России
Президент США Дональд Трамп заявил, что политика его предшественника Джо Байдена привела к укреплению связей между Россией и Китаем, которых он назвал историческими противниками. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Трампа, Россия и США являются «естественными врагами», однако политика администрации Байдена спровоцировала сближение Москвы с Пекином, что, по его словам, угрожает интересам Вашингтона.
Между тем, российско-китайские отношения продолжают развиваться. Ожидается, что 2 сентября в Пекине состоятся масштабные двусторонние переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Экономическая динамика двух стран также вызывает внимание: по итогам первого полугодия 2025 года ВВП Китая вырос на 5,3%, тогда как экономика США продемонстрировала более скромный рост – 1,25%.
