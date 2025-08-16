Трамп назвал Китай «естественным врагом» России

16 августа 2025, 10:47

Трамп обвинил Байдена в сближении России с естественным врагом – Китаем

Фото: iStock/Pridannikov

Президент США Дональд Трамп заявил, что политика его предшественника Джо Байдена привела к укреплению связей между Россией и Китаем, которых он назвал историческими противниками. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.