В ОЭЗ «Ступино Квадрат» построили производство плёнки за 2,6 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В городском округе Ступино завершено строительство предприятия по выпуску плёнки площадью 7 тыс. кв. м. Ещё одно производственное здание ввела в эксплуатацию компания ООО «Флекс Филмс Рус», которая является резидентом особой экономической зоны «Ступино Квадрат», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Инвестиции в проект, по её словам, составляют около 2,6 млрд рублей. Это уже второй завод компании на территории ОЭЗ.
На новом объекте выпускают полипропиленовую пленку различных марок, в том числе металлизированные барьерные плёнки для пищевой промышленности. Производственная мощность завода по выпуску такой плёнки – 18 тыс. тонн в год.
«Флекс Филмс Рус» входит в состав крупного международного холдинга Uflex Group – крупнейшей в Индии компании, работающей более чем в 140 странах. Она предлагает большой выбор упаковочных продуктов всех типов для товаров повседневного спроса, а также производит клей и краску. На российском рынке компания работает более 10 лет. Её площадки расположены также в Индии, ОАЭ, Египте, Мексике, Нигерии и других государствах.
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«Первый работает с 2020 года. На новых мощностях предприятия, инвестиции в запуск которых составляют 2,57 млрд рублей, уже действует производство плёнок для пищевой промышленности. Здесь будет создано 100 рабочих мест», – отметила зампред
На новом объекте выпускают полипропиленовую пленку различных марок, в том числе металлизированные барьерные плёнки для пищевой промышленности. Производственная мощность завода по выпуску такой плёнки – 18 тыс. тонн в год.
«Флекс Филмс Рус» входит в состав крупного международного холдинга Uflex Group – крупнейшей в Индии компании, работающей более чем в 140 странах. Она предлагает большой выбор упаковочных продуктов всех типов для товаров повседневного спроса, а также производит клей и краску. На российском рынке компания работает более 10 лет. Её площадки расположены также в Индии, ОАЭ, Египте, Мексике, Нигерии и других государствах.
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Лора Луганская