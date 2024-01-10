Стала известна главная угроза мировой экономике в 2024 году

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Объем государственного долга США серьезно вырос, преодолев отметку 34 триллиона долларов. На обслуживание долга гражданам Америки в скором времени нужно будет тратить по одному триллиону долларов в год. Такие суммы несут риски для общей системы финансов и мировой экономики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад Росконгресса.
«Госдолг США — главная угроза мировой экономике. Почти 34 триллиона долларов и 1 триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему», — отмечается в докладе.При таком соотношении госдолга Соединенных Штатов и доходов бюджета расплатиться «математически невозможно».
Ранее россиянам назвали наиболее вероятный курс доллара в феврале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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