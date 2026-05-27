Руководство ФТС проверило мобильные группы Псковской таможни в преддверии запуска СПОТ

Глава ФТС проверил готовность мобильных групп Псковской таможни

Фото: телеграм/@customs_rf

В преддверии запуска системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) в промышленную эксплуатацию руководитель таможенной службы проинспектировал готовность мобильных групп Псковской таможни на стационарных контрольных пунктах (СКП) «Долосцы» и «Байдаково». Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.





Всего в зоне ответственности таможни располагается шесть таких СКП на границе с Республикой Беларусь. Общая протяжённость участка составляет 379 километров.



Как отметили в ведомстве, СПОТ не только обеспечивает прозрачность торговли в рамках ЕАЭС, но и представляет собой удобный инструмент для добросовестного бизнеса. Говоря конкретней, позволяет избежать излишних проверок и простоев на границе.



В ФТС России внедрение системы находится в числе приоритетных задач. В настоящее время проверка готовности мобильных групп проводится во всех автомобильных пунктах пропуска на границе РФ с государствами — участниками ЕАЭС.



Большинство вопросов, возникавших у импортёров, урегулировали ещё на этапе тестовой эксплуатации. В частности, возможные перебои в работе интернета не скажутся на эффективности мероприятий. Функционал системы позволяет таможенникам выполнять свои обязанности даже в офлайн-режиме. Необходимые для этого обновления загружаются несколько раз в сутки.



