Под Петербургом таможенники нашли 14,5 кг гашиша в банках с краской
Сотрудники ФТС, ФСБ и ГТК Беларуси совместно с Центральной оперативной таможней пресекли канал контрабанды гашиша. Подробности приводит пресс-служба ФТС России.
В Ленинградской области оперативники обнаружили грузовой автомобиль с банками краски. В шести ёмкостях таможенники нашли 150 плиток тёмно-коричневого цвета.
Экспертиза подтвердила: это гашиш весом 14,5 кг. Стоимость партии на «чёрном» рынке превышает 43,5 млн рублей. Правоохранители задержали 40-летнего россиянина — участника преступной группы. Мужчина действовал по указанию куратора и должен был контролировать доставку наркотика для дальнейшей реализации.
Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере организованной группой). Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
