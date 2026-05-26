Шереметьевские таможенники изъяли 15 флаконов с наркотиками у пассажира из Индии
В Шереметьево таможенники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Индии. Они обнаружили в багаже 35-летнего пассажира, который прилетел из Индии, 15 флаконов с психоактивным веществом из группы каннабиноидов. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Сотрудники остановили мужчину во время выборочного контроля на «зелёном» коридоре. В его чемодане среди личных вещей лежали коричневые стеклянные ёмкости с маслянистой жидкостью, имеющей специфический запах.
На флаконах значились надписи PARANA и SLEEP WELL. Пассажир объяснил, что перевозит товар по просьбе знакомого. Экспертиза показала, что в жидкости содержится наркотическое средство тетрагидроканнабинол общей массой 171,99 грамма.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей либо пожизненное лишение свободы.
