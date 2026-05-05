Иркутские таможенники изъяли у пассажирки из Пекина ювелирные изделия на 6,3 млн
Иркутские таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий на сумму 6,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ФТС России, 48-летняя иностранка, прилетевшая из Пекина, попыталась незаконно ввезти дорогостоящие украшения.
Сотрудники остановили женщину в «зелёном» коридоре в рамках выборочного контроля. При досмотре чемоданов пассажирки таможенники обнаружили среди личных вещей два zip-пакета. В них находились 53 кристалла и пять колец из белого металла с инкрустацией из прозрачных камней.
Экспертиза установила: кольца изготовили из сплавов золота и платины 750-й и 950-й проб со вставками из розовых и белых бриллиантов. Остальные камни представляют собой алмазы разного размера и огранки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до одного млн рублей. Товар изъяли, расследование продолжается.
Читайте также: