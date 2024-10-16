Цены на сливочное масло вынудили депутатов Госдумы РФ принять меры

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Продолжающийся рост цен на сливочное масло в России стал причиной обращения в Госдуму.
Вице-спикер Борис Чернышов направил запрос главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением рассмотреть введение пороговых цен на этот продукт.
Согласно данным, с начала года цены на сливочное масло в России увеличились почти на 18%. Эксперты объясняют это ростом себестоимости производства и затрат на молочное животноводство. Однако председатель Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев предупреждает, что государственное вмешательство в ценообразование может привести к подорожанию всего продуктового ассортимента.
Ранее тюменские кондитеры пожаловались на рост цен на молочную продукцию, сообщив, что сливочное масло подорожало на 50 рублей за месяц.
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«Граждане жалуются на значительный рост цен на сливочное масло. Прошу вас рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости», — говорится в обращении Чернышова, цитируемом «Известиями».
Согласно данным, с начала года цены на сливочное масло в России увеличились почти на 18%. Эксперты объясняют это ростом себестоимости производства и затрат на молочное животноводство. Однако председатель Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев предупреждает, что государственное вмешательство в ценообразование может привести к подорожанию всего продуктового ассортимента.
Ранее тюменские кондитеры пожаловались на рост цен на молочную продукцию, сообщив, что сливочное масло подорожало на 50 рублей за месяц.
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Елена Перлова