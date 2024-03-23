Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в теракте

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Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, которые участвовали в теракте в «Крокус Сити холле». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Бортников также доложил главе российского государства о работе ФСБ над выявлением пособников по делу о террористическом акте.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.
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Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области.
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Екатерина Коршунова