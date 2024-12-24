ЦБ понизил курсы доллара и евро

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Банк России установил на 25 декабря 2024 года официальный курс доллара на уровне 99,8729 рубля — это на 1 рубль 74 копейки ниже прошлого показателя.
Официальный курс евро понижен на 1 рубль 2 копейки, до 104,231 рубля.
Ещё Банк России понизил курс юаня на 16 копеек, до 13,6624 рубля.
Регулятор устанавливает курс валют, основываясь на информации по сделкам с долларом, евро на внебиржевом межбанковском рынке. Банк России формирует стоимость после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.
Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган заявил, что инфляция по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%. При этом он не исключил влияния на инфляцию в конце текущего года каких-либо факторов.
Ганган спрогнозировал дальнейший рост годовой инфляции до апреля 2025 года. Однако после этой даты должно наступить активное снижение показателей.
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Ещё Банк России понизил курс юаня на 16 копеек, до 13,6624 рубля.
Регулятор устанавливает курс валют, основываясь на информации по сделкам с долларом, евро на внебиржевом межбанковском рынке. Банк России формирует стоимость после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.
Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган заявил, что инфляция по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%. При этом он не исключил влияния на инфляцию в конце текущего года каких-либо факторов.
Ганган спрогнозировал дальнейший рост годовой инфляции до апреля 2025 года. Однако после этой даты должно наступить активное снижение показателей.
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Ольга Енгалычева