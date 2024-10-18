РЖД на фоне дефицита кадров вводит подъёмные в 150 тысяч рублей

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Российские железные дороги (РЖД) объявили о внедрении программы единовременных выплат, известных как «подъёмные», для привлечения новых сотрудников.
В условиях кадрового дефицита компания готова выплатить по 150 тысяч рублей при приёме на работу машинистов и их помощников, включая тех, кто ранее уже работал в РЖД, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, с 1 ноября 2024 года планируется значительное повышение заработной платы для машинистов и их помощников. Почасовые тарифные ставки для работников дирекции тяги, обслуживающей грузовые и пассажирские локомотивы, увеличатся на 20%. В то же время сотрудники дирекции скоростного сообщения и моторвагонного подвижного состава, обслуживающие такие поезда, как «Сапсаны» и «Ласточки», получат повышение на 15%.
Эти меры направлены на улучшение условий труда и привлечение квалифицированных специалистов в условиях нехватки рабочей силы на рынке труда.
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Кроме того, с 1 ноября 2024 года планируется значительное повышение заработной платы для машинистов и их помощников. Почасовые тарифные ставки для работников дирекции тяги, обслуживающей грузовые и пассажирские локомотивы, увеличатся на 20%. В то же время сотрудники дирекции скоростного сообщения и моторвагонного подвижного состава, обслуживающие такие поезда, как «Сапсаны» и «Ласточки», получат повышение на 15%.
Эти меры направлены на улучшение условий труда и привлечение квалифицированных специалистов в условиях нехватки рабочей силы на рынке труда.
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Елена Перлова