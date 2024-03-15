Число отставленных от движения поездов РЖД за год выросло более чем вдвое

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У РЖД за 2023 год более чем вдвое возросло число поездов, отставленных от движения из-за проблем с локомотивами, пишет «Коммерсантъ». Монополия подтвердила наличие проблемы.
В первую очередь это коснулось поездов, отставленных из-за «отсутствия или ожидание локомотива перевозчика из-за недосодержания эксплуатируемого парка локомотивов к установленному плану по видам движения». Их число выросло за год в 2,4 раза, до 42,6 тыс. Проблема отсутствия или ожидания локомотивных бригад напротив сократилось на 15,7%, до 3,7 тыс.
В РЖД отметили, что в связи с большим объемом ремонта локомотивов и их длительного нахождения у сервисных компаний сокращаются возможности вывоза груза.
В сервисных предприятиях заверили, что начали производить превентивную замену критических деталей, что должно снизить число неисправностей. Однако аналитики наблюдают нехватку комплектующих и персонала у сервисных организаций и не прогнозируют перспектив быстрого улучшения ситуации.
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Ювелина Бернст