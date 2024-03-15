Число отставленных от движения поездов РЖД за год выросло более чем вдвое

По итогам 2023 года количество судебных решений в России о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации его имущества выросло на 20,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков, слова которого передает «Коммерсантъ».