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Число отставленных от движения поездов РЖД за год выросло более чем вдвое

Число отставленных от движения поездов РЖД за 2023 год выросло в 2,4 раза
15 марта 2024, 05:11
Фото: iStock/ Yury Karamanenko

Фото: iStock/ Yury Karamanenko

У РЖД за 2023 год более чем вдвое возросло число поездов, отставленных от движения из-за проблем с локомотивами, пишет «Коммерсантъ». Монополия подтвердила наличие проблемы.
В первую очередь это коснулось поездов, отставленных из-за «отсутствия или ожидание локомотива перевозчика из-за недосодержания эксплуатируемого парка локомотивов к установленному плану по видам движения». Их число выросло за год в 2,4 раза, до 42,6 тыс. Проблема отсутствия или ожидания локомотивных бригад напротив сократилось на 15,7%, до 3,7 тыс.

В РЖД отметили, что в связи с большим объемом ремонта локомотивов и их длительного нахождения у сервисных компаний сокращаются возможности вывоза груза.


В сервисных предприятиях заверили, что начали производить превентивную замену критических деталей, что должно снизить число неисправностей. Однако аналитики наблюдают нехватку комплектующих и персонала у сервисных организаций и не прогнозируют перспектив быстрого улучшения ситуации.

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Венгрия, Мальта и Люксембург выступили против передачи Украине активов России
Politico: Венгрия, Мальта и Люксембург — против передачи Киеву активов РФ
15 марта 2024, 03:52

Фото: iStock/Markus_Volk

Венгрия, Мальта и Люксембург высказались категорически против плана председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об использовании прибыли от замороженных активов России в пользу Украины, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, представители трех стран высказали несогласие с планом на встрече европейских послов 13 марта. Они считают, что реализация такого плана «осложнит переговоры» о вариантах использования российских активов.

Politico отмечает, что послы Венгрии, Мальты и Люксембурга сделали свои заявления перед саммитом лидеров ЕС, который пройдет на следующей неделе.

12 марта британская газета Financial Times сообщила, что Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов — €2–3 млрд — уже в июле. Еврокомиссия, как пишет американское издание, подготовила план по конфискации прибыли, полученной после февраля 2024 года.

Члены ЕС не имеют единого мнения по вопросу санкций и их возможных последствий для единой европейской валюты. Кроме того, существует вероятность выхода инвесторов из европейских активов из-за опасений конфискации их средств.

Ранее лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.

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#евросоюз
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Индия приостановила закупки премиальной нефти России
«Коммерсантъ»: Индия приостановила закупки нефти сорта ВСТО
15 марта 2024, 03:51

Фото: iStock/ kodda

Крупнейший покупатель морских партий российской нефти — Индия — уже два месяца не приобретает нефть российского премиального сорта ВСТО, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.
Ранее страна резко сократила отгрузки другого премиального сорта нефти — Sokol — из-за разногласий в расчетах за нефть, а также в связи с опасениями индийских покупателей после ужесточения потолка цен на российскую нефть.

Основным потребителем нефти ВСТО является Китай (800 тыс. баррелей в сутки, б/с, в 2023 году). В Индию в 2023 году поставки ВСТО составляли в среднем порядка 95 тыс. б/с.

Сорт ВСТО отгружается из дальневосточного порта Козьмино, Sokol — с сахалинских месторождений.

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Цены на автомобили из ЕАЭС увеличатся на 25% с 1 апреля
Автоэксперт Бургазлиев: цены на автомобили из ЕАЭС увеличатся на 25% с 1 апреля
15 марта 2024, 03:29

Фото: iStock/ djedzura

С введением новых правил таможенного оформления автомобилей, поставляемых на российский рынок через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стоимость машин для россиян подскочит почти на четверть. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева.
«По моим расчетам, цены на такие автомобили могут увеличиться на 20–25%, — прогнозирует он.

С 1 апреля российское правительство усилит контроль над порядком расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран ЕАЭС. Налоги и сборы, не доплаченные из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых так в РФ, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате физическими и юридическими лицами, заявили ранее в кабмине.

Для граждан и компаний, которые ввозят машины из стран ЕАЭС с процедурой растаможивания в России, ничего не изменится.

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Центробанк поддержал запуск жилищных вкладов в России
«Известия»: ЦБ поддержал запуск жилищных вкладов в России
15 марта 2024, 01:45

Фото: iStock/ sommart

Центробанк России поддержал идею запуска жилищных депозитов в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
На днях кабмин подготовил одобрительный отзыв на соответствующий законопроект, сообщил источник редакции в правительстве. Согласно инициативе, договор жилищных сбережений можно будет открыть не менее чем на год. Средства с него разрешат применять только для приобретения жилья или финансирования договоров в долевом строительстве.

Жилищные сбережения будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей (по остальным депозитам показатель достигает 1,4 млн рублей), следует из документа. В Агентстве по страхованию вкладов подтвердили газете готовность страховать средства на жилищных депозитах в случае принятия соответствующего закона. Открыть данный депозит сможет лишь физическое лицо.

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Число обанкротившихся россиян за год выросло на 20%
«Коммерсантъ»: Число банкротств физлиц в 2023 году выросло на 20%
15 марта 2024, 01:23

Фото: iStock/ jinga80

По итогам 2023 года количество судебных решений в России о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации его имущества выросло на 20,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков, слова которого передает «Коммерсантъ».
Так, в 2023 году этот показатель достиг 350,8 тыс. решений, в то время как в 2022 году составлял 278,1 тыс.

Банкротством физлиц в основном пользуются сами россияне, у которых «в принципе активов не так много», рассказал Косаков. По его словам, это инструмент для списания долгов перед кредитными организациями, и порядка 68% подобных дел заканчиваются тем, что кредиторам ничего не возвращается.

Крупные же долги с физлиц обычно взыскиваются как банкротства лиц юридических. По ним следующие показатели: в 2023 году было подано 5,2 тыс. заявлений о привлечении управленцев или бенефициаров к субсидиарной ответственности на общую сумму 406,3 млрд руб.

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«Тинькофф» планирует объединиться с Росбанком
Группа «Тинькофф» планирует объединиться с Росбанком
15 марта 2024, 00:40

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

В «Тинькофф» сообщили, что совет директоров компании хочет предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу, пишет «Коммерсантъ».
Акции Росбанка после этого сообщения поднялись на 22,08% — до 129,4 руб.

По данным источников ТАСС и РИА Новости, возможно создание Росбанком и «Тинькофф» банковской группы на основе «ТКС холдинга», где оба банка сохранят лицензии и названия.

После такого объединения «Тинькофф» попадет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроков по объему кредитного портфеля и в топ-5 кредитных организаций по общему капиталу, рассказал председатель совета директоров группы Алексей Малиновский.

26 февраля головная структура Тинькофф-банка, TCS Group, сменил юрисдикцию с Кипра на Россию.

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Инвестстратег Бахтин заявил об укреплении рубля из-за выборов в России
14 марта 2024, 18:43

Фото: istockphoto.com/Юлия Корнева

Инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал укрепление рубля из-за выборов президента в России на следующей неделе.
По его словам, доллар может стоить меньше 91 руб., евро — 98-99 руб.

«В России состоятся президентские выборы, политическая определённость служит поддержкой рублевым активам. На будущей неделе могут активизироваться продажи валюты экспортёрами, готовящимися к налоговому периоду. Третий момент, который можно трактовать в пользу рубля, – ожидания сохранения ЦБ РФ текущей ключевой ставки на предстоящем заседании 22 марта», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявляла, что после выборов президента России курс доллара может подняться до 95-98 руб.

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Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября
Стоимость нефти марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 7 ноября
14 марта 2024, 17:36

Фото: istockphoto/Gerasimov174

На 14 марта цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,34%, достигнув отметки в $85,16 за баррель к 17:15 по московскому времени.
Это первый раз с начала ноября 2023 года, когда цена превысила отметку в $85 за баррель. Как отмечает РБК, рынок нефти продолжает свой рост второй день подряд, и за это время котировки Brent увеличились на 3,34%.

Цена нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,71%, достигнув отметки в $81,08 за баррель.

Прогнозы Международного энергетического агентства поддержали рынок нефти. Эксперты организации предполагают, что в течение 2024 года мировые рынки нефти столкнутся с дефицитом предложения вместо ранее ожидаемого профицита, в связи с тем, что ОПЕК продолжит сокращение добычи во второй половине года. Недавно Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК объявили о соглашении продлить сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки до середины 2024 года.

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В Химках запустят производство фармацевтических субстанций на земле за 1 рубль
14 марта 2024, 15:17

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Импортозамещающее производство фармацевтических субстанций для лекарств создадут в городском округе Химки, участок для этого инвестору — группе компаний «ХимРар» — передали на льготных условиях в рамках программы «Земля за один рубль», сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«На муниципальном участке общей площадью 1,15 га компания планирует построить производственное здание площадью около тысячи квадратных метров, которое станет частью биофармацевтического научно-производственного парка ГК «ХимРар», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Она добавила, что новое производство позволит нарастить выпуск российских импортозамещающих лекарств.

В свою очередь, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила, что объём инвестиций в реализацию проекта составил 50 млн рублей. Производственный комплекс должен быть запущен в четвёртом квартале 2026 года.

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