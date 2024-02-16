Работник локомотивного депо в Подмосковье попался на краже топлива у РЖД

Видео: пресс-служба УФСБ РВ по Москве и МО
Мужчину, регулярно ворующего дизельное топливо из тепловоза, а также его подельника, перевозящего украденное, задержали в Подмосковье сотрудники управления ФСБ по Москве и области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Следствие установило, что сотрудник локомотивного депо систематически перекачивал дизельное топливо из тепловоза в специально оборудованную машину, принадлежащую его сообщнику — индивидуальному предпринимателю. Ворованное топливо преступники продавали на сторону, а прибыль делили между собой», — говорится в сообщении.Злоумышленников удалось задержать на месте преступления. Общий объём похищенного топлива составил более 20 тысяч литров.
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