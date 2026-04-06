06 апреля 2026, 20:42

РЖД снова пытаются продать небоскреб Moscow Towers за 280,8 млрд руб

ОАО «РЖД» объявило о проведении торгов по продаже комплекса Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити». Начальная цена лота составляет 280,8 млрд рублей. Торги назначили на 21 мая 2026 года, говорится в материалах на сайте компании.





В состав лота входят две башни высотой 286,9 м (63 этажа) на общем стилобате. Общая площадь объекта — 242,5 тыс. кв. м, включая 210 апартаментов, 111 офисных помещений, 115 кладовых и 1219 машино-мест.



Ранее РЖД уже выставляла комплекс на торги 6 марта, но объявление сняли. По оценкам экспертов, рыночная стоимость небоскреба составляет 200–230 млрд рублей.



Продажа актива является частью программы по улучшению финансового положения РЖД, которая также предусматривает реструктуризацию долгов компании. В монополии подтверждали планы по реализации офисных площадей в «Москва-Сити».



