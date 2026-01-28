Коррупционную схему сотрудников РЖД минимум на 19 млн руб раскрыли

28 января 2026, 22:26

Сотрудников РЖД подозревают в многомиллионных взятках, их задержали

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Пять сотрудников РЖД стали фигурантами уголовных дел о систематическом получении взяток при ремонте вагонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по Челябинской области.