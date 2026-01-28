Коррупционную схему сотрудников РЖД минимум на 19 млн руб раскрыли
Пять сотрудников РЖД стали фигурантами уголовных дел о систематическом получении взяток при ремонте вагонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по Челябинской области.
Фигурантам инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Подозреваемых задержали, силовики также проверяют возможных участников схемы. Обыски прошли по месту жительства и работы злоумышленников.
По данным ведомства, всего в деле может фигурировать не менее 52 человек. Как уточнили в правоохранительных органах, по одному из эпизодов обвиняемые через посредников получили взятку на сумму не менее 19 млн рублей.
В Следственном комитете РФ пояснили, что, по версии следствия, с июня 2020 года по январь 2026-го руководители отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры организовали преступную группу для получения незаконного вознаграждения от вагоноремонтных предприятий по всей стране. За деньги, среди прочего, могли скрываться случаи некачественного ремонта, изготовления и модернизации грузовых вагонов.
