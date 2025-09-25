Россиянам рассказали о правилах перевозки животных в поездах РЖД
Токмаков: для крупного животного необходимо покупать отдельное место в поезде
В поездах РЖД маленьких животных можно перевозить в переноске, а для крупных придётся купить отдельное место. Об этом предупредил руководитель транспортных сервисов «Яндекс Путешествий» Александр Токмаков.
По словам эксперта, пассажиры РЖД могут бесплатно взять с собой ручную кладь, вес которой не превышает 36 кг, а размер — 180 см по сумме трех сторон. При этом те, кто приобрёл билеты в купейные вагоны, могут взять с собой до 50 кг.
«Перевозка животных и домашних питомцев также имеет свои правила: для маленьких питомцев достаточно переноски, а для крупных собак требуются отдельное место в купейном вагоне и ветеринарный паспорт», — уточнил Токмаков в разговоре с «Известиями».
Тем временем депутат Госдумы Александр Якубовский напомнил в беседе с RT, что с 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, запрещающий держать в квартирах и частных домах ряд диких и экзотических животных.
«В чёрный список попали крупные хищники: львы, тигры, леопарды, ягуары, снежные барсы, медведи, волки, а также лисы, дикобразы, морские млекопитающие и другие опасные или трудные в содержании виды», — уточнил депутат.
В случае выявления факта содержания животных из чёрного списка хозяину придётся заплатить штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей, а опасного питомца у него конфискуют.