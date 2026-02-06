С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%
С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и социальной защиты.
По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров: около 3,6 миллионов – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч – получатели государственного пенсионного обеспечения.
В ведомстве напомнили, что ежегодный размер индексации социальных пенсий утверждается правительством РФ в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.
Читайте также: