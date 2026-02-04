Экономист назвал самые перспективные профессии для россиян
Экономист Головнин назвал профессии в IT и связи самыми перспективными для россиян
Директор Института экономики РАН Михаил Головнин назвал наиболее перспективные профессии для россиян. С его точки зрения, лучше останавливать свой выбор на гостиничном бизнесе, либо рассмотреть информационные технологии (IT) и связь. Слова эксперта передает РИА Новости.
Как отметил Головнин, любое повышение профессиональных навыков является положительным фактором, поскольку качественное образование открывает возможности для получения дополнительного дохода.
Стало известно, сколько зарабатывают дальнобойщики
Говоря о перспективных направлениях, экономист выделил сферу персональных услуг, а также транспортировки и хранения как потенциально растущие сегменты рынка труда.
«Ну и это такие сферы, которые могут быть связаны с значительным ростом занятости. Это гостиничный бизнес, информационные технологии и связь», — добавил он.В этих отраслях, по прогнозам Головнина, можно ожидать значительного повышения спроса на рабочую силу, что, в свою очередь, приведёт к росту уровня заработных плат.