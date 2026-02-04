Экономист назвал самые перспективные профессии для россиян

04 февраля 2026, 03:16

Экономист Головнин назвал профессии в IT и связи самыми перспективными для россиян

Фото: iStock/sommart

Директор Института экономики РАН Михаил Головнин назвал наиболее перспективные профессии для россиян. С его точки зрения, лучше останавливать свой выбор на гостиничном бизнесе, либо рассмотреть информационные технологии (IT) и связь. Слова эксперта передает РИА Новости.





Как отметил Головнин, любое повышение профессиональных навыков является положительным фактором, поскольку качественное образование открывает возможности для получения дополнительного дохода.





«Ну и это такие сферы, которые могут быть связаны с значительным ростом занятости. Это гостиничный бизнес, информационные технологии и связь», — добавил он.