Экономист назвал самые перспективные профессии для россиян

Фото: iStock/sommart

Директор Института экономики РАН Михаил Головнин назвал наиболее перспективные профессии для россиян. С его точки зрения, лучше останавливать свой выбор на гостиничном бизнесе, либо рассмотреть информационные технологии (IT) и связь. Слова эксперта передает РИА Новости.



Как отметил Головнин, любое повышение профессиональных навыков является положительным фактором, поскольку качественное образование открывает возможности для получения дополнительного дохода.

Говоря о перспективных направлениях, экономист выделил сферу персональных услуг, а также транспортировки и хранения как потенциально растущие сегменты рынка труда.

«Ну и это такие сферы, которые могут быть связаны с значительным ростом занятости. Это гостиничный бизнес, информационные технологии и связь», — добавил он.
В этих отраслях, по прогнозам Головнина, можно ожидать значительного повышения спроса на рабочую силу, что, в свою очередь, приведёт к росту уровня заработных плат.
Мария Моисеева

