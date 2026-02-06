Достижения.рф

Россиянам рассказали о пользе пива

Врач Крелич: пиво может быть полезно, но важно строго ограниченное количество
Фото: iStock/nitrub

Пиво может быть полезным для здоровья, но с важными оговорками. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила врач-терапевт «СМ-Клиника» Галина Крелич.



В пиве содержится хмель с ксантохумолом — природным антиоксидантом. Исследования показывают, что это вещество может способствовать нейтрализации канцерогенов. Однако, как отметила Крелич, пиво не следует рассматривать как лекарство: его положительное воздействие проявляется только при умеренном и контролируемом потреблении.

По мнению специалиста, этот напиток богат витаминами группы В и витамином С, что способствует обмену веществ и поддерживает нервную систему. Кроме того, умеренное употребление пива (1–2 кружки в день) может повысить минеральную плотность костей у мужчин благодаря содержанию кремния.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0