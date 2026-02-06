В России могут ввести «сбор совести» для производителей алкоголя и табака

06 февраля 2026, 13:18

Фото: iStock/blinow61

Российских производителей алкогольной и табачной продукции могут обязать делать денежные отчисления на лечение граждан от зависимостей. Партия «Новые люди» и Фонд «Второй шанс» уже разрабатывают соответствующий законопроект о «сборе совести».





В рамках инициативы компании должны будут перечислять 3% от своей прибыли в специальный фонд. Средства направят на стимулирующие выплаты врачам, которые лечат россиян от зависимости, а также оплату сертификатов на лечение пациентов, пишет Life.ru.



Первый заместитель руководителя фракции партии уточнил, что сбор хотят взимать с общей прибыли.





«Это снизит риск немедленного роста цен для потребителей. Стоимость продукции не возрастёт, а вырученные средства пойдут на помощь не только семьям, где есть люди с зависимостью, но и врачам», — уверены инициаторы.