С 1 марта в России размер алиментов будет определяться из средней зарплаты
С 1 марта в России изменится порядок расчета алиментов при назначении единого пособия на детей. Теперь минимальная сумма будет определяться исходя из средней зарплаты в регионе, а не от МРОТ.
Как сообщили в Социальном фонде России, изменения касаются случаев, когда родители договорились об алиментах устно или оформили нотариальное соглашение. Ранее при оценке доходов семьи учитывалась сумма, привязанная к минимальному размеру оплаты труда. С марта базой для расчета станет средняя заработная плата по региону проживания заявителя.
Показатель средней зарплаты определяет Росстат. В 2026 году будут использоваться официальные данные за 2025 год. Размер алиментов составит четверть средней зарплаты на одного ребенка, треть — на двух и половину — на трех и более детей.
Если алименты назначены по решению суда, в доход семьи продолжат включать фактически полученную сумму. Ее заявитель сможет указать при подаче документов на выплату.
