С 1 марта в России размер алиментов будет определяться из средней зарплаты

26 февраля 2026, 10:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 марта в России изменится порядок расчета алиментов при назначении единого пособия на детей. Теперь минимальная сумма будет определяться исходя из средней зарплаты в регионе, а не от МРОТ.