В России сократят время продажи алкоголя

26 февраля 2026, 10:07

Власти Курганской области сократят время продажи алкоголя до 10 часов в сутки

Фото: iStock/Vicky Gosselin

В Курганской области депутаты решили сократить время продажи алкоголя в магазинах. Об этом пишет РИА Новости.