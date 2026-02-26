В России сократят время продажи алкоголя
В Курганской области депутаты решили сократить время продажи алкоголя в магазинах. Об этом пишет РИА Новости.
С 1 марта покупатели смогут приобретать спиртное только с 10:00 до 20:00. Ранее магазины работали 14 часов в сутки, теперь этот период уменьшится.
Власти объяснили нововведение заботой о здоровье граждан. Кроме того, новые правила усложняют работу точек, которые продают алкоголь на розлив под видом кафе. Заведения, расположенные в жилых домах, должны будут установить охрану с тревожной кнопкой и иметь зал обслуживания площадью не менее 65 квадратных метров для получения лицензии на продажу.
Таким образом, правительство стремится контролировать ситуацию с продажей алкоголя и защитить интересы жителей региона.
