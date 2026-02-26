Россияне могут получить выплаты за травмы в гололед

26 февраля 2026, 10:16

РИА Новости: пострадавшие из-за гололеда могут получить крупную компенсацию

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Россияне, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на денежную компенсацию. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.