Россияне могут получить выплаты за травмы в гололед
Россияне, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на денежную компенсацию. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Он отметил, что компенсация включает расходы на лечение, утраченный доход из-за временной нетрудоспособности, затраты на реабилитацию и возмещение морального ущерба.
Парламентарий подчеркнул, что ответственность за падение на льду лежит не только на гололеде, но и на тех, кто не обеспечил своевременную обработку дороги противогололедными средствами. Закон полностью защищает интересы пострадавших, однако люди часто не учитывают это. Виновные же остаются безнаказанными, добавил он.
Для получения положенных выплат необходимо следовать установленной процедуре: сделать фотографии обледенелой поверхности, собрать показания свидетелей и сохранить все платежные документы, уточнил Свищев. Также он допустил возможность увеличения размеров компенсаций в соответствии с ростом прожиточного минимума.
