ФРП Запорожской области профинансировал на льготных условиях 10 проектов

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Фонд развития промышленности (ФРП) Запорожской области на льготных условиях профинансировал 10 проектов промышленных предприятий, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минпромторг региона.
«Региональный Фонд развития промышленности профинансировал на льготных условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации 10 проектов промышленных предприятий региона», — говорится в сообщении.
Уточнялось, что проекты были направлены на восстановление, запуск, модернизацию и создание нового производства, а ещё масштабирование существующего производства на 420 миллионов рублей.
Ещё 10 субъектам в сфере промышленности выделили субсидию, сумма которой составила 50 млн рублей, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передал долю пивоваренной компании АВ Inbev Efes BV во временное управление «Группы компаний Вместе».
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