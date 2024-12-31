Жители Башкирии потратили рекордные 43 млн рублей на валенки

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С января по ноябрь 2024 года в Башкирии жители потратили более 43 млн рублей на покупку валенок, передали РБК Уфа в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).
Сумма стала рекордной за прошедшие три года, обратила внимание пресс-служба Центра развития перспективных технологий.
В сравнении с 2023 годом продажи валенок увеличились на 23 процента. В прошлом году жители Бурятии потратили на такой вид зимней обучи порядка 35 миллионов рублей, а в 2022 году — 26 миллионов рублей. За 11 месяцев 2024 года рост спроса на валенки составил три процента к идентичному периоду прошлого года.
Ранее сообщалось, что в октябре по картам UnionPay клиенты Россельхозбанка потратили в Италии больше 2,2 миллиарда рублей. Подчёркивалось, что практически в 87% случаев граждане России приобретали одежду, средний чек одной покупки составлял 155 тысяч рублей.
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В сравнении с 2023 годом продажи валенок увеличились на 23 процента. В прошлом году жители Бурятии потратили на такой вид зимней обучи порядка 35 миллионов рублей, а в 2022 году — 26 миллионов рублей. За 11 месяцев 2024 года рост спроса на валенки составил три процента к идентичному периоду прошлого года.
Ранее сообщалось, что в октябре по картам UnionPay клиенты Россельхозбанка потратили в Италии больше 2,2 миллиарда рублей. Подчёркивалось, что практически в 87% случаев граждане России приобретали одежду, средний чек одной покупки составлял 155 тысяч рублей.
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Ольга Енгалычева