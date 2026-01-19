С начала года Банки в 10 раз превысили число заблокированных карт и счетов
Банки с начала 2026 года резко нарастили объёмы блокировок карт и счетов физических лиц из-за подозрительных операций. За первые неполные три недели января под временные ограничения попали от двух до трёх миллионов клиентов. Это почти в десять раз больше среднемесячных показателей 2025 года, когда блокировали около 330 тысяч операций.
Как пишет «Коммерсантъ», всплеск связан с расширением с 1 января критериев подозрительных действий в рамках 161-ФЗ. Их число увеличилось вдвое, а антифрод-системы банков стали работать более жёстко и автоматически. В результате под блокировки всё чаще попадают не только переводы между физлицами, но и обычные операции, включая покупки на маркетплейсах и перемещения средств между собственными счетами.
Эксперты отмечают, что алгоритмы настроены на максимальное выявление рисков, из-за чего растёт число ложных срабатываний. По словам партнёра АБ «Вертикаль» Татьяны Микони, такой подход изначально предполагает высокую погрешность. При этом не все банки разъясняют клиентам причины блокировок, что существенно осложняет процесс снятия ограничений.
По оценке компании «Информзащита», за первые две недели января под блокировки могли попасть до 2% всех активных банковских клиентов. В Центробанке заявили, что анализируют ситуацию и готовы корректировать требования. Эксперты призывают банки упростить процедуру обжалования и чаще информировать граждан о причинах ограничений.
