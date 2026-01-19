С начала года Банки в 10 раз превысили число заблокированных карт и счетов

19 января 2026, 15:38

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Банки с начала 2026 года резко нарастили объёмы блокировок карт и счетов физических лиц из-за подозрительных операций. За первые неполные три недели января под временные ограничения попали от двух до трёх миллионов клиентов. Это почти в десять раз больше среднемесячных показателей 2025 года, когда блокировали около 330 тысяч операций.