Медиаменеджер Семенова объяснила феномен популярности дубайского шоколада

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Консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер Анастасия Семенова заявила, что феномен популярности дубайского шоколада заключается в счастливой случайности.
«В конце 2023 года кондитер выпустила тот самый молочный шоколад, внутри которого начинка из хрустящего теста катаифи и фисташковой пасты. Затем с этим шоколадом вышло видео у Tik-Tok блогера, которое вызывло восторг у многомиллионной аудитории. Всего в запрещённой соцсети можно найти более 75 тыс. видео под хештегом #dubaichocolate», — пояснила в беседе с Газета.ру Семенова.
Далее сарафанное радио спровоцировало ажиотаж на товар, который, в свою очередь через какое-то время вызвал дефицит продукта из-за огромного спроса и быстрой скорости покупки такого шоколада людьми. Дефицит повлёк ещё больший интерес к восточной сладости, добавила Семенова.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что отёк Квинке может случится из-за дубайского шоколада.
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Мелисса Тимофеева