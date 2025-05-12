С утра на российском рынке акций наблюдается рост в 2900 пунктов

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На российском рынке акций с утра 12 мая наблюдается значительный рост на 2,13%, тем самым преодолев показатель в 2900 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
На момент 7:01 по московскому времени рост составлял 2,13%, до 2 911,58 пункта. Впервые со 2 мая показатель в 2900 пунктов был преодолен.
Основная сессия торгов на рынке акций проходит с с 9:50 до 18:50. В этот период определяется основное значение индекса Мосбиржи iMOEX. Для информационных целей индекс рассчитывается и с 7:00 до 23:50 с пометкой iMOEX2.
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Основная сессия торгов на рынке акций проходит с с 9:50 до 18:50. В этот период определяется основное значение индекса Мосбиржи iMOEX. Для информационных целей индекс рассчитывается и с 7:00 до 23:50 с пометкой iMOEX2.
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Иван Мусатов