Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ С утра на российском рынке акций наблюдается рост в 2900 пунктов

С утра на российском рынке акций наблюдается рост в 2900 пунктов

Фото: iStock/tadamichi

Фото: iStock/tadamichi

На российском рынке акций с утра 12 мая наблюдается значительный рост на 2,13%, тем самым преодолев показатель в 2900 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
На момент 7:01 по московскому времени рост составлял 2,13%, до 2 911,58 пункта. Впервые со 2 мая показатель в 2900 пунктов был преодолен.

Основная сессия торгов на рынке акций проходит с с 9:50 до 18:50. В этот период определяется основное значение индекса Мосбиржи iMOEX. Для информационных целей индекс рассчитывается и с 7:00 до 23:50 с пометкой iMOEX2.

Читайте также:

Цена за один биткоин превысила 105 тысяч долларов впервые с января

Умер экс-глава ЦБ РФ

Эксперт Соболев спрогнозировал, какой будет курс рубля на этой неделе
#курс
#цена
#рост
#индекс
#акции
#биржа
Цена за один биткоин превысила 105 тысяч долларов впервые с января
12 мая 2025, 05:44

Фото: iStock/SKapl

Впервые с 31 января цена за один биткоин превысила 105 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные на платформе Binance.
На момент 04:05 по московскому времени оидн биткоин можно было приобрести за 105,032. Рост стоимости составил 0,34%.

При этом уже к 04:19 цена уменьшилась до 104,495. Снижение относительно вышеуказанного значения составило 0,61%.

Стоит отметить, что в последний раз цена биткоина превышала показатель в 100 тысяч долларов 8 мая этого года. Как пишет ТАСС, эксперты прогнозируют увеличение стоимости криптовалюты до 300 тысяч в текущей фазе роста.

Читайте также:

Reuters: Украина рассматривает возможность отказа от доллара

Экономист не согласился с прогнозом Дерипаски по курсу рубля

В Госдуме предложили новый способ повысить зарплату
#биткоин
#цена
#эксперты
#рост
#снижение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер экс-глава ЦБ РФ
Экс-глава ЦБ РФ Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни
11 мая 2025, 20:59

Виктор Геращенко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

На 88-м году жизни скончался бывший глава Банка России Виктор Геращенко. Об этом сообщила в соцсетях политик Оксана Дмитриева.
«Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы», — сказано в публикации.

Депутат Госдумы добавила, что у экс-руководителя финансового регулятора были опыт, интуиция и талант, позволявшие ему принимать самостоятельные и правильные решения.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Юрия Слесарева. Знаменитого пианиста не стало на 78-м году жизни.

Читайте также:

Скончалась народная артистка России Алефтина Евдокимова

Ушел из жизни режиссер фильма «Объект преследования» Пак Хи Гон

На 74-м году жизни скончался актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Славомир Крыньский
#мир
#россия
#смерть
#центробанк
#экономика
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финансит Бархота рассказал, куда пенсионерам опасно вкладывать деньги
10 мая 2025, 07:40

Фото: istockphoto / sommart

Финансовые пирамиды и высокорисковые активы могут представлять серьёзную угрозу для пенсионеров, сообщил агентству «ПРАЙМ» эксперт банковского рынка Андрей Бархота
Он подчеркнул, что людям пожилого возраста следует особенно тщательно подходить к вопросам инвестирования.

Прежде всего, по словам Бархоты, пенсионерам стоит отказаться от вложений в акции и высокодоходные облигации. Эти инструменты требуют не только знаний и опыта, но и эмоциональной устойчивости, так как колебания рынка могут привести к финансовым убыткам и стрессу.

«Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причём не только по причине их рисковой природы, но и потому, что в случае снижения стоимости они могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование и подорвать их психологически», — отметил эксперт.

Не меньшую опасность представляют финансовые пирамиды, участие в которых, как уточнил Бархота, нередко заканчивается полной потерей вложенных средств. Подобные схемы краткосрочны и не предоставляют никаких гарантий возврата денег.

В качестве более надёжной альтернативы специалист рекомендует рассмотреть банковские вклады, инвестиции в золото или недвижимость — активы, которые обладают большей стабильностью и сохраняют свою стоимость в долгосрочной перспективе.

Читайте также:

Экономист не согласился с прогнозом Дерипаски по курсу рубля

В России выделят миллиарды рублей на разработку самолетов будущего

Эксперт Соболев спрогнозировал, какой будет курс рубля на этой неделе
#эксперт
#инвестиции
#курс
#опасность
#акции
#вклады
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Татарстане увеличилось потребление электроэнергии
09 мая 2025, 13:54

Фото: istockphoto.com/peterschreiber.media

Потребление электроэнергии в Татарстане в апреле увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 2,92 млрд кВт*ч, рост связан промышленным производством.
«Потребление электроэнергии нарастили предприятия нефтепереработки и нефтедобычи, автопрома, производители электрооборудования, а также тепловые электростанции (на собственные нужды)», — рассказал изданию «Татар-информ» директор регионального диспетчерского управления Татарстана Андрей Большаков.
Выросло и производство электроэнергии. В частности. кратный рост выработки электричества в апреле произошёл на Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ, Нижнекамской ГЭС «Татэнерго», а также на Лемаевской парогазовой установке на «Нижнекамскнефтехиме».

Читайте также:

В Подмосковье после циклона устранили все нарушения в основной сети 6-110 кВ

Возможен перерасчёт за услуги ЖКХ после майских праздников

В Минэкономразвития РФ сообщили о повышении тарифов на электроэнергию на 12,6%
#татарстан
#электричество
#электроэнергия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: Украина рассматривает возможность отказа от доллара
08 мая 2025, 09:13

Фото: iStock/Oakozhan

Украина рассматривает возможность отказа от доллара и более тесной привязки гривны к евро. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный, слова которого приводит Reuters.
Отмечается, что отказ от американской валюты может произойти из-за раскола мировой торговли и растущих связей Киева с Европой.

Пышный подчеркнул, что ситуация вынуждает Нацбанк Украины пересмотреть вопрос о том, должен ли стать евро базовой валютой для гривны вместо доллара.

При этом глава учреждения добавил, что сейчас операции с американским долларов продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка Украины, однако доля сделок, номинированных в евро, растёт в большинстве сегментов.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев не вернёт долги партнерам в течение следующих 30 лет.

Читайте также:

«Известия»: Украина хочет сорвать парад Победы для демонстрации слабости РФ

В США заявили о необходимости устранить Зеленского

WP: у США и Украины возникнут трудности при реализации соглашения по ископаемым
#украина
#доллар
#евро
#валюта
#сша
#соглашения
#долги
#операции
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате