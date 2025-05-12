Цена за один биткоин превысила 105 тысяч долларов впервые с января

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Впервые с 31 января цена за один биткоин превысила 105 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные на платформе Binance.
На момент 04:05 по московскому времени оидн биткоин можно было приобрести за 105,032. Рост стоимости составил 0,34%.
При этом уже к 04:19 цена уменьшилась до 104,495. Снижение относительно вышеуказанного значения составило 0,61%.
Стоит отметить, что в последний раз цена биткоина превышала показатель в 100 тысяч долларов 8 мая этого года. Как пишет ТАСС, эксперты прогнозируют увеличение стоимости криптовалюты до 300 тысяч в текущей фазе роста.
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При этом уже к 04:19 цена уменьшилась до 104,495. Снижение относительно вышеуказанного значения составило 0,61%.
Стоит отметить, что в последний раз цена биткоина превышала показатель в 100 тысяч долларов 8 мая этого года. Как пишет ТАСС, эксперты прогнозируют увеличение стоимости криптовалюты до 300 тысяч в текущей фазе роста.
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Иван Мусатов