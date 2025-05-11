Умер экс-глава ЦБ РФ

Виктор Геращенко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
На 88-м году жизни скончался бывший глава Банка России Виктор Геращенко. Об этом сообщила в соцсетях политик Оксана Дмитриева.
«Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы», — сказано в публикации.
Депутат Госдумы добавила, что у экс-руководителя финансового регулятора были опыт, интуиция и талант, позволявшие ему принимать самостоятельные и правильные решения.
Ранее стало известно о смерти народного артиста России Юрия Слесарева. Знаменитого пианиста не стало на 78-м году жизни.
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