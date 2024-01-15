Правительство РФ утвердило программу по расширению производства самолетов

Фото: istock / Dushlik
Правительство Российской Федерации утвердило программу по расширению производства воздушных судов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, информирует ТАСС.
«Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов. <...> На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей», — заявил он.Глава правительства отметил, что за следующие 6 лет должны будут построить более 600 отечественных лайнеров. Мишустин обратил внимание, что в нынешних условиях станционного давления важно обладать собственным воздушным флотом для связанности регионов России.
Читайте также:
Суд в Москве запретил онлайн-продажу устройств для сокрытия номеров машин
«Ъ»: Количество россиян с алкогольной зависимостью начало расти
Глава СК РФ рассказал об успешности расследования дел о терроризме
Алина Юрчак