Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг

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Суд, опираясь на результаты прокурорской проверки соблюдения законов о защите прав потребителей авиауслуг, наложил штраф в размере 30 тысяч рублей на авиакомпанию «Сибирь» (S7) за вторичный овербукинг — отказ в перевозке пассажиров с действующими билетами, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.
Прокуратура Новосибирска провела проверку в отношении компании в связи с отказом пассажирам в августе 2023 года в перевозке в аэропорту Толмачево. По результатам проверки установлено, что в этот период «Сибирь» незаконно отклонила семерым пассажирам, у которых были билеты на рейсы из Новосибирска в Москву, объясняя это превышением доступных мест на борту.
Прокурор предпринял шаги по привлечению авиакомпании к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ за предоставление услуг, не соответствующих установленным нормативам, совершенное вторично. Решено наложить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Этот штраф стал вторым в текущем месяце, предыдущий касался отказа компании в июле 2023 года перевозить семерых пассажиров из Москвы в города Читу и Улан-Удэ по тем же причинам.
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Прокурор предпринял шаги по привлечению авиакомпании к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ за предоставление услуг, не соответствующих установленным нормативам, совершенное вторично. Решено наложить штраф в размере 30 тысяч рублей.
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Артем Кузьмин