Самая большая продающаяся квартира в Москве в 80 раз больше самой маленькой

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Площадь самой большой квартиры, которая сейчас находится в продаже на вторичном рынке Москвы, — 952 кв. м — в 80 раз больше самой маленькой площадью 12 кв. м, сообщила РИА Недвижимость руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина.
Что касается первичного рынка, то самую компактную квартиру площадью 16,4 кв. м можно приобрести на Тагильской улице на востоке города за 7,7 млн руб., при том, что срок сдачи дома — третий квартал 2026 года. Самая просторная квартира имеет площадь 1,07 тыс. кв. м. и находится в уже сданном доме на Тверской улице. Она продается 2,5 млрд руб. То есть разница в площадях составляет 65 раз, рассказала директор ипотечного центра компании «Миэль» Юлия Ибрагимова.
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