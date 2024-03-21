Самая большая продающаяся квартира в Москве в 80 раз больше самой маленькой

В ряде китайских банков больше не принимают платежи в юанях из России. Такие банки начали уведомлять об этом своих клиентов и возвращать обратно трансакции, рассказал «Известиям» гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Данная проблема, по его словам, наблюдается в последние два месяца.









Кроме того, теперь не принимают платежи в юанях из России и некоторые банков КНР с международным участием, добавил Порошин. Это, в частности, местные филиалы Citibank, HSBC, JP Morgan и Deutsche Bank. Но они перестали проводить операции с российскими клиентами еще с 2022 года, после введения санкций, пояснили два источника на банковском рынке.