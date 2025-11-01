Российские миллиардеры разбогатели в 2025 году еще сильнее

01 ноября 2025, 09:39

Bloomberg: Состояние богатейших россиян выросло в 2025 году на $22,5 млрд

Фото: iStock/Yurchello108

Совокупное состояние российских миллиардеров вновь демонстрирует стремительный рост. Только за первый квартал 2025 года оно увеличилось почти на 20 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg.