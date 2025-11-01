Российские миллиардеры разбогатели в 2025 году еще сильнее
Совокупное состояние российских миллиардеров вновь демонстрирует стремительный рост. Только за первый квартал 2025 года оно увеличилось почти на 20 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg.
Лидером списка становится владелец металлургической империи Алексей Мордашов, чей личный капитал вырос на внушительные 4,8 миллиарда долларов. Вслед за ним идет глава «Норникеля» Владимир Потанин, чье богатство пополнилось на 1,9 миллиарда долларов.
На фоне растущих цен на сырье и стабильной экономики даже основатели нефтяных гигантов не остались в стороне. Вагит Алекперов («Лукойл») и Леонид Михельсон («Новатэк»), несмотря на санкции и непростые условия работы, сумели увеличить свои капиталы соответственно на 141 миллион и 2,38 миллиарда долларов.
Однако не все смогли удержаться на плаву. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин потерял значительную сумму — около 3,17 миллиарда долларов. Несмотря на это, его имя продолжает оставаться в списке богатейших людей планеты.
Читайте также: