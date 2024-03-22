Самыми активными работодателями в ОЭЗ Подмосковья стали высокотехнологичные компании

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Работодателями среди резидентов ОЭЗ, которые предложили жителям Подмосковья наибольшее число вакансий, стали высокотехнологичные предприятия. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«В прошлом году порядка 60% рабочих мест было создано на предприятиях по проектированию сложных и технических систем – всего более 1,1 тыс. В сфере био- и медицинских технологий создано свыше 260 рабочих мест, в пищевой промышленности – порядка 200, а в IT-секторе и у производителей товаров народного потребления – около 100», – говорится в сообщении.По данным министерства, в Московской области работают пять особых экономических зон, в которых заняты свыше 200 компаний-резидентов. Всего они создали более 10 тыс. рабочих мест.
Резиденты ОЭЗ могут пользоваться налоговыми преференциями – льготной ставкой налога на прибыль, временным освобождением от земельного и транспортного налогов, налога на имущество и многим другим.
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Лора Луганская